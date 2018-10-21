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Эрдоган анонсировал «голую правду» по делу Хашогги
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Эрдоган анонсировал «голую правду» по делу Хашогги 

News.ru + ещё 3 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал заявление, в котором он раскроет важные детали расследования убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Обнародование информации состоится во время заседания парламентской группы.
По словам турецкого лидера, во вторник, 23 октября Анкара раскроет «голую правду» по резонансному делу, передает Анатолийское агентство.
Ранее News.ru писал, что Лига арабских государств (ЛАГ) призывает не политизировать расследование обстоятельств смерти саудовского журналиста Джамаля Хашогги. В организации выразили уверенность в стремлении короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза выяснить правду по этому делу.
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