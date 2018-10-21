«Дерьмовая работа»: кто вставит нож в спину Терезы Мэй

В Британии готовят план проведения второго референдума по Brexit

В Лондоне прошел марш, участники которого потребовали повторного референдума по вопросу выхода Великобритании из состава Европейского союза (ЕС). Организаторы мероприятия сообщили о 700 тысячах участников, передает «Би-би-си»

Сообщается, что участники марша прошли от Гайд-парка до Лондонской парламентской площади. Среди митингующих было много молодых семей, которые пришли с детьми.

Протестное шествие было организовано участниками кампании People's Vote. Они считают, что перед заключительной сделкой между Великобританией и ЕС необходимо еще одно общественное голосование.

Организаторы заявили, что в марше приняли участие 700 тысяч человек. Среди них были несколько членов британского парламента

На фоне этих массовых акций чиновники обсуждают возможность удовлетворения требований протестующих и разрабатывают сценарий проведения второго референдума.

По словам источника издания The Sunday Times, на фоне постоянно падающего рейтинга британского премьера Терезы Мэй госслужащие рассматривают разные сценарии развития событий.

«Это их (чиновников. — «Газета.Ru») работа, чтобы разработать резервные планы для всех возможных вариантов, даже маловероятных, в том числе второго референдума», — сказал источник.

В июне 2016 года большинство жителей страны проголосовали за выход из Евросоюза, ставший известным как Brexit. Сторонники самостоятельности Великобритании, которые считают, что для королевства выгоднее быть вне блока, не принимать трудовых мигрантов и не платить в общую казну, победили на голосовании с минимальным перевесом 51,89% против 48,11%.

Но чем ближе к моменту окончательного выхода из ЕС, тем тревожнее ситуация в Британии.

Неспособность Терезы Мэй договориться об условиях расставания с Брюсселем, ставит под угрозу позиции возглавляемой ей Консервативной партии, которая явно не настроена защищать своего лидера.

Как пишет The Sunday Times , члены Консервативной партии Великобритании отказываются поддерживать правительство Терезы Мэй и ставят возглавляющей их партию премьер-министру ультиматум.

Одна из молодых звезд партии, бывший военный офицер, а ныне депутат парламента Джонни Мерсер в разговоре с изданием заявил, что он «не может продолжать поддерживать администрацию, которая не может функционировать», когда перед страной стоят такие серьезные вызовы как Brexit. По его словам, в решающий момент британской истории страну не может возглавлять кто-то, «виновный в ужасной неспособности управлять».

Выступление Мерсера очень важно, поскольку демонстрирует, что основные силы Консервативной партии выступают против политики, проводимой премьер-министром.

Бывший армейский офицер утверждает, что после того, как на прошлой неделе он охарактеризовал работу правительства как «дерьмовую», он получил «ошеломляющее» количество писем поддержки со стороны министров и членов парламента. Сторонники Мерсера осуждают осторожность Мэй в принятии решений, называя ее премьерство «примером отвратительной неспособности управлять и руководить».

Мерсер не упоминает Мэй по имени, но утверждает, что в данный момент от руководства Великобритании «требуется мужество, борьбы и убеждения». «Нам нужны технократы и менеджеры, но в этот момент нашей истории Британия не может управляться ими», — добавляет он.

Источник издания в британском правительстве утверждает: Мэй предупреждали, что она «ставит под удар свое правительство», отказываясь от альтернативного подхода к Brexit. «Но она не слушает. Это просто самоубийство», — говорит он.

Самыми серьезными противниками Мэй на данный момент являются бывшие члены ее кабинета — экс-министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон

Два политика возглавляют группу евроскептиков, которые намерены не дать Мэй осуществить свой план по Brexit. Консерваторам не нравится, что у Мэй есть только два сценария по Brexit: либо предложенный ею план, либо отсутствие торговой сделки с Европейским союзом. Дэвис считает, что Великобритания также могла бы заключить договор о свободной торговле с ЕС, подобно тому, который действует между США и Канадой.

Союзники Дэвиса утверждают, что отставка Мэй с поста премьер-министра стала лишь вопросом времени. «Глава правительства попала под перекрестный огонь. Отставка чувствуется в воздухе», — передает The Sunday Times слова одного из них.

Как пишет издание, члены парламента от Консервативной партии поставили перед Мэй ультиматум: у нее есть лишь 72 часа, чтобы изменить свой подход к Brexit и сохранить за собой премьерское кресло.