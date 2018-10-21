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Ляшко рассказал о брошенных в рабство МВФ украинцах
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Ляшко рассказал о брошенных в рабство МВФ украинцах 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко считает, что решением повысить цены на газ на 23,5% украинские власти бросили граждан страны в рабство МВФ.
«Решением о повышении цен на газ власть фактически снова бросила украинцев в рабство МВФ. Мы считаем, что это абсолютно безответственное решение», — передает его слова RT.
Ляшко отметил, что вместо «увеличения добычи собственного газа, повышения зарплат и пенсий власть только обворовывает людей». По его словам, Украина подсаживается на «иглу международных займов».
Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что повышения тарифов на газ избежать нельзя, так как от этого зависит поддержка со стороны МВФ. Он посоветовал смириться с этим.
Правительство Украины на этой неделе приняло решение о повышении с 1 ноября 2018 года цен на газ для жителей на 23,5% ради соглашения с МВФ о новых траншах.
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