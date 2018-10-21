Зеехофер может уйти в отставку с поста главы ХСС 

Председатель Христианско-социального союза (ХСС), глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер впервые после земельных выборов в Баварии заявил о том, что может уйти с поста главы партии.
"Меня можно критиковать, но сводить все к Хорсту Зеехоферу и говорить, что он за все несет ответственность, в этом я лично не буду участвовать", — сказал политик в воскресенье в эфире баварского телевидения. "Скорее я предоставлю в распоряжение свой пост — я думаю, что яснее нельзя выразиться", — добавил Зеехофер.
14 октября прошли выборы в ландтаг (земельный парламент) Баварии — самой крупной по площади земли ФРГ. ХСС победил, набрав 37,2% голосов, но, по сравнению с предыдущими выборами 2013 года, потерял 10,5% голосов и лишился парламентского большинства, что для консерваторов равносильно поражению. Многие однопартийцы Зеехофера возложили вину за потерю голосов на председателя партии в свете продолжительных разногласий между ним и канцлером Ангелой Меркель, прежде всего, по миграционной политике.
ХСС — особая региональная партия, учитывая тот факт, что она является частью федерального правительства. Во время выборов ХСС выступает в Баварии, Христианско-демократический союз (ХДС) Меркель — во всех других федеральных землях. ХСС и ХДС образуют в парламенте ФРГ единую фракцию.