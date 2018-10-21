Ещё
Ополченцы ДНР сбили украинский беспилотник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ополченцы ДНР сбили украинский беспилотник 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Силы народной милиции ДНР уничтожили украинский квадрокоптер, который вел корректировку огня в Донбассе, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
«На донецком и мариупольском направлениях во время обстрелов с применением тяжелого вооружения противником для корректировки огня применялись беспилотные летательные аппараты», — передает его слова «Донецкое агентство новостей».
Он отметил, что по беспилотнику открыли огонь. В итоге квадрокоптер, который корректировал огонь на донецком направлении, оказался уничтожен.
В начале октября в ЛНР сообщали, что ополченцы сбили украинский беспилотник, оборудованный гранатой.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Норвежскую делегацию раскритиковали после визита в Крым Косачев рассказал о катастрофических последствиях выхода США из ДРСМД Украинцев призвали смириться с ценой на газ ради «будущей богатой» страны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из Финского залива достали автомобиль с трупами11
МЧС сделало заявление по ситуации во Владикавказе30
Россия нашла лихорадку в несуществующем государстве25
В керченском колледже произошло ещё одно ЧП77
Стали известны подробности расстрела в Кузбассе78
Видео
01:46
Дрон-охотник за подводными лодками попал на видео
Оружие Армия
00:38
В Москве заметили стреляющий свадебный кортеж
Происшествия
00:33
Ученые рассказали о тревожной находке в обычной соли
Общество
04:13
Раскрыто будущее экспедиции МКС после аварии «Союза»
Наука и техника
00:19
МЧС сделало заявление по ситуации во Владикавказе
Происшествия
04:45
Поклонская рассказала о тайной свадьбе
Политика
00:30
Из Финского залива достали автомобиль с трупами
Происшествия
01:24
Во Владикавказе горит завод «Электроцинк»
Происшествия Статьи
03:43
Россия нашла лихорадку в несуществующем государстве
Общество
00:22
Россия пригрозила США ответом на выход из договоров
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение