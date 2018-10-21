ВСУ подводят танки и БМП к линии соприкосновения

В ЛНР заявили, что ВСУ продолжают подводить танки и БМП к линии соприкосновения

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что военнослужащие ВС Украины продолжают подводить танки и БМП к линии соприкосновения в Донбассе. «Несмотря на уменьшение количества обстрелов, украинская власть продолжает наращивать свои силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения, показывая тем самым всему мировому сообществу своё нежелание решать конфликт на Донбассе мирным путём», — цитирует его РИА Новости. По его словам, в субботу, 20 октября, в район населённого пункта Крымское прибыло два танка и пять БМП-1. 12 октября украинский лидер Пётр Порошенко призвал ВСУ в Донбассе стрелять из всего имеющегося оружия. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал призыв украинского лидера.