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ВСУ подводят танки и БМП к линии соприкосновения
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В ЛНР заявили, что ВСУ продолжают подводить танки и БМП к линии соприкосновения 

RT на русском 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что военнослужащие ВС Украины продолжают подводить танки и БМП к линии соприкосновения в Донбассе.
«Несмотря на уменьшение количества обстрелов, украинская власть продолжает наращивать свои силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения, показывая тем самым всему мировому сообществу своё нежелание решать конфликт на Донбассе мирным путём», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в субботу, 20 октября, в район населённого пункта Крымское прибыло два танка и пять БМП-1.
12 октября украинский лидер Пётр Порошенко призвал ВСУ в Донбассе стрелять из всего имеющегося оружия.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал призыв украинского лидера.
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