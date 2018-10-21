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Умер режиссер «Клана Сопрано»
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Умер режиссер «Клана Сопрано» 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: imdb.com
В США на 58 году жизни скончался режиссер Дэнни Лейнер, снявший сериал "Хулиганы и ботаны" и фильм "Гарольд и Кумар уходят в отрыв". Об этом сообщает Deadline.
Отмечается, что режиссер умер 18 октября от рака легких. По словам Росса Путмана, который работал с Лейнером, режиссер всегда добивался, чтобы члены съемочной группы и актеры показывали лучшее из того, на что способны.
В качестве режиссера Лейнер также работал над сериалами "Клан Сопрано", "Офис", "Как добиться успеха в Америке" и "Девочки Гилмор".
Ранее сообщалось, что в возрасте 79 лет умер советский и российский режиссер Александр Светлов.
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