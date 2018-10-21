Умер режиссер «Клана Сопрано»

США на 58 году жизни скончался режиссер Дэнни Лейнер , снявший сериал "Хулиганы и ботаны" и фильм "Гарольд и Кумар уходят в отрыв". Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что режиссер умер 18 октября от рака легких. По словам Росса Путмана, который работал с Лейнером, режиссер всегда добивался, чтобы члены съемочной группы и актеры показывали лучшее из того, на что способны.

В качестве режиссера Лейнер также работал над сериалами "Клан Сопрано", "Офис", "Как добиться успеха в Америке" и "Девочки Гилмор".