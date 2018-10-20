Трамп принял решение по выходу США из РСМД

Трамп анонсировал выход США из РСМД

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна выйдет из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД).

Об этом американский лидер заявил в эфире Fox News

По словам Трампа, такое решение связано с тем, что Россия якобы не выполняет условия соглашения.

«Я не понимаю, почему (Экс-президент США Барак. — RT) Обама не вёл переговоры или не вывел (США из ДРСМД). Мы не позволим им нарушать договорённость… Россия не соблюдала соглашение, поэтому, к сожалению, мы расторгнем соглашение и выйдем из него», — заявил он.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа планирует сообщить России о подготовке к выходу из Договора о ракетах средней и малой дальности.

Болтон будет находиться в России с визитом 22—23 октября.