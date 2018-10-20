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Трамп принял решение по выходу США из РСМД
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Трамп анонсировал выход США из РСМД 

RT на русском 33 минуты назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна выйдет из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД).
Об этом американский лидер заявил в эфире Fox News.
По словам Трампа, такое решение связано с тем, что Россия якобы не выполняет условия соглашения.
«Я не понимаю, почему (Экс-президент США Барак. — RT) Обама не вёл переговоры или не вывел (США из ДРСМД). Мы не позволим им нарушать договорённость… Россия не соблюдала соглашение, поэтому, к сожалению, мы расторгнем соглашение и выйдем из него», — заявил он.
Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа планирует сообщить России о подготовке к выходу из Договора о ракетах средней и малой дальности.
Также газета The Guardian писала, что советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон настаивает на выходе США из ДРСМД.
Болтон будет находиться в России с визитом 22—23 октября.
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