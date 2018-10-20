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Франция потребовала расследования убийства Хашукджи
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Франция потребовала всестороннего расследования убийства Хашукджи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Mohammed Al-Sheikh
Франция решительно осуждает убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и требует проведения всестороннего расследования, заявил в субботу глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.
"Франция принимает к сведению информацию, обнародованную в субботу саудовскими властями, подтверждающую убийство господина Джамаля Хашукджи в помещении генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Франция осуждает это убийство с наибольшей твердостью", — говорится в заявлении министра, которое распространила пресс-служба МИД.
Министр иностранных дел Франции выразил соболезнования близким Хашукджи. "Обстоятельства его смерти подчеркивают необходимость защиты журналистов и всех тех, чья свобода выражения мнения способствует публичным дебатам по всему миру. Это приоритет нашей внешней политики", — подчеркнул Ле Дриан.
"Подтверждение смерти Джамаля Хашукджи является первым шагом на пути к установлению истины. Но многие вопросы остаются без ответа. Они требуют тщательного расследования, чтобы установить полную ответственность и призвать к ответу за их действия лиц, виновных в убийстве Джамаля Хашукджи", — отметил он.
МИД Франции вновь выразил ожидания того, что власти Саудовской Аравии будут действовать в этом направлении. "Эти ожидания сильны, поскольку наши две страны связаны стратегическим партнерством, которое предполагает откровенность, требовательность и прозрачность", — говорится в заявлении французского министра.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения.
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