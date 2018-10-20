Франция потребовала расследования убийства Хашукджи

Франция потребовала всестороннего расследования убийства Хашукджи

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле . По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

"Франция принимает к сведению информацию, обнародованную в субботу саудовскими властями, подтверждающую убийство господина Джамаля Хашукджи в помещении генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Франция осуждает это убийство с наибольшей твердостью", — говорится в заявлении министра, которое распространила пресс-служба МИД.

Министр иностранных дел Франции выразил соболезнования близким Хашукджи. "Обстоятельства его смерти подчеркивают необходимость защиты журналистов и всех тех, чья свобода выражения мнения способствует публичным дебатам по всему миру. Это приоритет нашей внешней политики", — подчеркнул Ле Дриан.

"Подтверждение смерти Джамаля Хашукджи является первым шагом на пути к установлению истины. Но многие вопросы остаются без ответа. Они требуют тщательного расследования, чтобы установить полную ответственность и призвать к ответу за их действия лиц, виновных в убийстве Джамаля Хашукджи", — отметил он.

МИД Франции вновь выразил ожидания того, что власти Саудовской Аравии будут действовать в этом направлении. "Эти ожидания сильны, поскольку наши две страны связаны стратегическим партнерством, которое предполагает откровенность, требовательность и прозрачность", — говорится в заявлении французского министра.