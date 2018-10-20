Ещё
Названа возможная причина обрушения моста в Генуе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ назвали возможную причину обрушения моста в Генуе 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Автомобильный мост в итальянской Генуе мог обрушиться из-за обрыва одной из вант — стальных тросов, соединяющих полотно эстакады с вершинами опор структуры, сообщила в субботу местная газета Il Secolo XIX.
По сообщению издания, деталь конструкции перенесена в закрытое помещение и готовится к отправке в Цюрих, где будет подвергнута экспертизе. Ведущие расследование трагедии специалисты установили, что металлический трос в резиновой оболочке не только оторвался от высотной опоры, но и предположили, что причиной тому могла стать коррозия его металлической части.
Один из основных пилонов и большой пролет виадука, который был построен в Генуе в 1967 году по проекту архитектора Риккардо Моранди, 14 августа рухнул на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Жертвами этой трагедии стали 43 человека, были госпитализированы девять раненых. Более 600 человек лишились крова, поскольку были вынуждены покинуть дома, расположенные вблизи моста. Комиссаром, получившим широкие полномочия по ведению реконструкции автомобильного моста, стал мэр Генуи Марко Буччи.
Последние новости
В Казахстане врач отказалась принять русскоговорящую семью Порошенко поздравил украинских депутатов с "победой" над Россией Подруга стрелка рассказала о его желании отомстить одногруппникам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийство с расчлененкой: полетели генеральские головы93
Европейцы побывали в Крыму и пожалели
Бабушка керченского стрелка сделала признание164
Выброшенный из могилы гроб шокировал уральцев22
Запад потребовал революции
Видео
04:56
Стала известна надпись на футболке керченского стрелка
Происшествия
00:23
Страшное падение гимнастки цирка попало на видео
Происшествия
04:56
Найдено место тренировок керченского стрелка
Криминал Происшествия
01:40
Россия приставила нож к горлу НАТО
В мире Армия
02:37
Как киевляне переживают жизнь без горячей воды
В мире Статьи
02:57
Мир без тайн: «Большой брат» следит за всеми
Технологии Статьи
00:58
Европейцы побывали в Крыму и пожалели
В мире Общество
01:01
США решили запугать весь мир ядерной войной
В мире Конфликты
02:54
Фестиваль шоколада проходит в Москве
Новости Москвы
00:36
Полет для залета: куда приходят, чтобы забеременеть
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение