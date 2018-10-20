В Закарпатье появились антивенгерские билборды

Билборды с изображениями деятелей политической партии "Общество венгерской культуры Закарпатья" (ОВКЗ) и антивенгерскими надписями появились в Закарпатской области Украины , сообщил в субботу глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль

"Расклеенные в ночь на субботу в нескольких районах Закарпатья борды с изображениями деятелей политической партии "ОВКЗ" и антивенгерскими надписями Закарпатская облгосадминистрация расценивает как примитивную провокацию", — приводит слова Москаля его пресс-служба.

Он также сообщил, что правоохранители разыскивают непосредственных исполнителей провокации. "Делаем все, чтобы раскрыть и нынешнюю провокацию. Уже доказано, что такие примитивные вещи на Закарпатье не работают, на них не ведутся ни украинцы, ни венгры", — заявил Москаль.

Как сообщает агентство "Укринформ", в Закарпатской области появились билборды с надписью "Остановим сепаратистов" под фотографиями членов ОВКЗ. По неофициальной информации, по всей области насчитали более двух десятков таких билбордов.

В Закарпатье ночью развесили бигборды с надписью "Остановим сепаратистов" https://t.co/nI7Y5HzcHB— Роман Зотов (@QrPtJwN4af81Tbz) 20 октября 2018 г.

На прошлой неделе Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной демарша стало недовольство Киева тем, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает украинским гражданам венгерские паспорта. Будапешт назвал недружелюбными и рискованными идеи о высылке консула, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.

Закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.