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В Закарпатье появились антивенгерские билборды
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В Закарпатье появились антивенгерские билборды 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY 3.0 / Rovás Alapítvány / Rovas Foundation /
Билборды с изображениями деятелей политической партии "Общество венгерской культуры Закарпатья" (ОВКЗ) и антивенгерскими надписями появились в Закарпатской области Украины, сообщил в субботу глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.
"Расклеенные в ночь на субботу в нескольких районах Закарпатья борды с изображениями деятелей политической партии "ОВКЗ" и антивенгерскими надписями Закарпатская облгосадминистрация расценивает как примитивную провокацию", — приводит слова Москаля его пресс-служба.
Он также сообщил, что правоохранители разыскивают непосредственных исполнителей провокации. "Делаем все, чтобы раскрыть и нынешнюю провокацию. Уже доказано, что такие примитивные вещи на Закарпатье не работают, на них не ведутся ни украинцы, ни венгры", — заявил Москаль.
Как сообщает агентство "Укринформ", в Закарпатской области появились билборды с надписью "Остановим сепаратистов" под фотографиями членов ОВКЗ. По неофициальной информации, по всей области насчитали более двух десятков таких билбордов.
На прошлой неделе Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной демарша стало недовольство Киева тем, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает украинским гражданам венгерские паспорта. Будапешт назвал недружелюбными и рискованными идеи о высылке консула, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.
Закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.
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