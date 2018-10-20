Ципрас назвал успехом голосование в парламенте Македонии

"Это большой шаг на пути к нашему совместному успеху", — написал Ципрас в Twitter. Парламент Греции должен подтвердить соглашение о переименовании соседней республики.

После этого Македонию поспешил поздравить генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Теперь для Скопье откроется путь в альянс, не скрывал политик.

Между тем руководство оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ заявило об исключении семи партийцев, которые поддержали резолюцию о переименовании страны, тем самым посодействовав изменению ситуации.

Напомним, в конце сентября в Македонии состоялся референдум о переименовании республики. Почти девяносто процентов граждан выступили за сохранение национальной идентичности. После этого премьер Заев начал консультации в парламенте.

По процедуре, документ должен подписать президент Македонии Георге Иванов. Ранее он заявлял о несогласии с переименованием. Для преодоления вето депутатам придется вновь вернуться к обсуждению вопроса и повторному голосованию.