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Ципрас назвал успехом голосование в парламенте Македонии
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Ципрас назвал успехом голосование в парламенте Македонии 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер Греции Алексис Ципрас поздравил своего коллегу в Скопье Зорана Заева с результатами голосования в парламенте по переименованию Македонии в Северную Македонию, сообщает телеканал n-tv.de.
"Это большой шаг на пути к нашему совместному успеху", — написал Ципрас в Twitter. Парламент Греции должен подтвердить соглашение о переименовании соседней республики.
После этого Македонию поспешил поздравить генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Теперь для Скопье откроется путь в альянс, не скрывал политик.
Между тем руководство оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ заявило об исключении семи партийцев, которые поддержали резолюцию о переименовании страны, тем самым посодействовав изменению ситуации.
Напомним, в конце сентября в Македонии состоялся референдум о переименовании республики. Почти девяносто процентов граждан выступили за сохранение национальной идентичности. После этого премьер Заев начал консультации в парламенте.
По процедуре, документ должен подписать президент Македонии Георге Иванов. Ранее он заявлял о несогласии с переименованием. Для преодоления вето депутатам придется вновь вернуться к обсуждению вопроса и повторному голосованию.
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