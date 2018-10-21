Наблюдателей на выборах в Афганистане похитили и убили

Боевики совершили похищение четырех наблюдателей на выборах в нижнюю палату в Афганистане . Затем их убили. Преступление произошло в деревне Нахр-э-Шахи в провинции Балх

Тела убитых были найдены в столице провинции, Мазари-Шариф, пишет Khaama. Ни одна из действующих группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее News.ru писал о том, что в Афганистане во второй день парламентских выборов произошел новый теракт. Погибли 11 человек.

В районе Ачин взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Погибли шесть детей, женщина и четверо мужчин.