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Похищенный танзанийский миллиардер вернулся домой
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В субботу похитители освободили танзанийского миллиардера Мухаммеда Девджи 

Вести.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: bbc.com
В субботу похитители освободили танзанийского миллиардера Мухаммеда Девджи.
"Я вернулся домой в целости и сохранности", — заявил бизнесмен. Девджи поблагодарил за спасение Бога и всех, кто молился за него.
Двое людей в масках затолкали Девджи в машину в Дар-эс-Саламе на прошлой неделе, пишет ТАСС. Подробности освобождения миллиардера не сообщаются. За помощь в розыске 43-летнего мужчины была объявлена награда в 436 тысяч долларов.
Полиции удалось найти машину преступников и ее водителя. Впрочем, его не задержали.
Компания Mohammed Enterprises Tanzania Ltd в 11 странах Африки занимается текстилем, транспортом, выпуском безалкогольных напитков, муки, энергетикой. Считается, что Девджи заработал 1,5 миллиарда долларов.
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