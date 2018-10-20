Похищенный танзанийский миллиардер вернулся домой

В субботу похитители освободили танзанийского миллиардера Мухаммеда Девджи

В субботу похитители освободили танзанийского миллиардера Мухаммеда Девджи.

"Я вернулся домой в целости и сохранности", — заявил бизнесмен. Девджи поблагодарил за спасение Бога и всех, кто молился за него.

Двое людей в масках затолкали Девджи в машину в Дар-эс-Саламе на прошлой неделе, пишет ТАСС . Подробности освобождения миллиардера не сообщаются. За помощь в розыске 43-летнего мужчины была объявлена награда в 436 тысяч долларов.

Полиции удалось найти машину преступников и ее водителя. Впрочем, его не задержали.

Компания Mohammed Enterprises Tanzania Ltd в 11 странах Африки занимается текстилем, транспортом, выпуском безалкогольных напитков, муки, энергетикой. Считается, что Девджи заработал 1,5 миллиарда долларов.