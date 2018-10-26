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Земан выступил против выхода США из ДРСМД
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Земан выступил против выхода США из ДРСМД 

RT на русском + ещё 338 49 минут назад
Чешский президент Милош Земан заявил, что разделяет мнение Евросоюза, который выступил против намерений США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он сказал в эфире TV Barrandov.
«Я разделяю мнение Евросоюза, который протестовал против выхода США из данного договора», — приводит слова Земана РИА Новости.
Он отметил, что американский президент Дональд Трамп уже принял решение о выходе Вашингтона из нескольких международных договоров.
Земан добавил, что придерживается такого принципа: «если вы нарушите некий заключенный вами договор, то теряете доверие».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США могут объявить о выходе из ДРСМД через 1—1,5 месяца.
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