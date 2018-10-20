Трамп назвал условие сохранения ДРСМД

Источник телеканала рассказал, что администрация президента намерена разорвать Договор из-за действий России. По его словам, представители США пытались добиться от российской стороны "прозрачности" в вопросе производства вооружения, однако она проигнорировала данные призывы. Источник добавил, что Соединенные Штаты подозревают Россию в производстве и испытании "запрещенных ракет".

Трамп, в свою очередь, заявил, что США намерены разорвать Договор и начать разработку новых типов вооружений. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут этого делать, если Китай и Россия готовы заключить новое соглашение.

Ранее американский президент заявил, что США выходят из договора с Россией о РСМД, который был заключен в 1987 году. Он объяснил данное решение тем, что российская сторона не выполняет условий соглашения.

"Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", — подчеркнул Трамп.