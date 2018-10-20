США пригрозили РФ выйти из договора о ракетах

США пригрозили России выйти из договора о ракетах

По информации газеты, окончательное решение еще не принято, так как несколько сотрудников Госдепа Пентагона выступают против инициативы. Запланированное на понедельник обсуждение ситуации решили отложить.

Отмечается, что Болтон также выступает за блокировку продления договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который был заключен между США и Россией в 2010 году.

Согласно договору, страны должны сократить ядерные боезаряды, межконтинентальные баллистические ракеты и другие стратегические вооружения.

Договор РСМД (о ракетах средней и меньшей дальности) не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.