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США пригрозили РФ выйти из договора о ракетах
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США пригрозили России выйти из договора о ракетах 

Lenta.ru + ещё 19 18 минут назад
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
В США предлагают отказаться от Договора о ракетах средней и меньше дальности (ДРСМД). На таких действиях настаивает советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, пишет The Guardian.
По информации газеты, окончательное решение еще не принято, так как несколько сотрудников Госдепа и Пентагона выступают против инициативы. Запланированное на понедельник обсуждение ситуации решили отложить.
Отмечается, что Болтон также выступает за блокировку продления договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который был заключен между США и Россией в 2010 году.
Согласно договору, страны должны сократить ядерные боезаряды, межконтинентальные баллистические ракеты и другие стратегические вооружения.
Договор РСМД (о ракетах средней и меньшей дальности) не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.
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