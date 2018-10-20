В Херсоне русский язык лишили статуса регионального

Русский язык потерял статус регионального в Херсоне

Херсонский горсовет отменил региональный статус русского языка, поскольку Конституционный суд Украины ранее отменил «языковой закон».

Депутаты Херсонского городского совета отменили решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Данное решение поддержали 33 из 38 депутатов.

Как пишет УНН, не проголосовали три оппозиционера и один внефракционный депутат.

В 2012 году в Херсоне русский язык получил статус регионального в рамках закона «Об основах государственной языковой политики». Согласно закону, если не определенной территории число носителей регионального языка составляет более 10%, то язык может быть использован в работе местных органов самоуправления, а также в документообороте.

Однако в феврале нынешнего года украинский Конституционный суд отменил «языковой закон», поскольку он «неконституционный».

Ранее сообщалось, что большинство украинцев предпочитают смотреть телепрограммы на русской языке, а не на государственном, украинском.