Ещё
В Херсоне русский язык лишили статуса регионального
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Русский язык потерял статус регионального в Херсоне 

ТК «Звезда» + ещё 2 35 минут назад
Фото: Oleksandra Butova, Globallookpress
Херсонский горсовет отменил региональный статус русского языка, поскольку Конституционный суд Украины ранее отменил «языковой закон».
Депутаты Херсонского городского совета отменили решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Данное решение поддержали 33 из 38 депутатов.
Как пишет УНН, не проголосовали три оппозиционера и один внефракционный депутат.
В 2012 году в Херсоне русский язык получил статус регионального в рамках закона «Об основах государственной языковой политики». Согласно закону, если не определенной территории число носителей регионального языка составляет более 10%, то язык может быть использован в работе местных органов самоуправления, а также в документообороте.
Однако в феврале нынешнего года украинский Конституционный суд отменил «языковой закон», поскольку он «неконституционный».
Ранее сообщалось, что большинство украинцев предпочитают смотреть телепрограммы на русской языке, а не на государственном, украинском.
ТК «Звезда»: последние новости
Томос на хлеб не намажешь: украинцы резко раскритиковали повышение цен на газ Путин заявил, что США несут ответственность за судьбу убитого саудовского журналиста В Раде поставили Украину в один ряд с беднейшими странами Африки
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, как повредили блок «Союза»249
Ждать осталось недолго: народный гнев сметет Порошенко637
Парень погибшей в Керчи студентки выпал из окна
Девушка отказалась уступать дорогу Лукашенко14
Раскрыта причина взрыва на заводе в Гатчине17
Видео
01:00
Названа роль Крымского моста в керченской трагедии
Общество
00:48
Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ
Общество
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
00:35
Решена судьба Давидыча
Происшествия
02:21
Умер актер Дмитрий Солодовник
Общество
01:00
На Украине объявили траур из-за ЧП в Керчи
В мире Украина
00:46
Китаянка упала в бассейн с голодными акулами
Происшествия
05:22
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил
Происшествия Другое
04:30
РПЦЗ последовала за РПЦ
Общество В мире
01:40
Следователи работают на месте трагедии в Керчи
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение