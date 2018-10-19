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Украина изъяла задержанное российское судно «Норд»
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Украина изъяла задержанное российское судно «Норд» 

RT на русском + ещё 4 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Российское судно «Норд» передано Национальному агентству Украины по вопросам выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом заявили в пресс-службе «прокуратуры Автономной Республики Крым».
«Вещественное доказательство в уголовном производстве — судно «Норд»— передано национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений», — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что это необходимо для сохранения бюджетных средств, которые выделены на содержание судна в порту «Бердянск».
Ранее в Киевский апелляционный суд был направлен обвинительный акт против капитана судна «Норд» Владимира Горбенко.
25 марта украинская сторона задержала рыболовецкое судно под российским флагом в Азовском море.
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