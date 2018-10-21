В Афганистане 11 человек погибли при взрыве

Взрыв прогремел в провинции Нангархар на востоке Афганистана во второй день парламентских выборов, 11 человек погибли, сообщает афганский телеканал 1TV со ссылкой на представителя губернатора провинции Аятоллу Хогияни.

По словам Хогияни, в воскресенье в районе Ачин взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Среди погибших — шесть детей, женщина и четверо мужчин. Отмечается, что, несмотря на это, в провинции продолжается избирательный процесс.