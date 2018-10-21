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В Афганистане 11 человек погибли при взрыве
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В Афганистане 11 человек погибли при взрыве 

РИА Новости + ещё 35 1 час назад
Фото: © AP Photo / Rahmat Gul
Взрыв прогремел в провинции Нангархар на востоке Афганистана во второй день парламентских выборов, 11 человек погибли, сообщает афганский телеканал 1TV со ссылкой на представителя губернатора провинции Аятоллу Хогияни.
По словам Хогияни, в воскресенье в районе Ачин взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Среди погибших — шесть детей, женщина и четверо мужчин. Отмечается, что, несмотря на это, в провинции продолжается избирательный процесс.
В субботу в первый день выборов в нижнюю палату парламента Афганистана вблизи избирательных участков в Кабуле прогремели не менее трех взрывов. Всего, как информировал глава афганского МВД, на территории страны в этот день было зафиксировано 192 вооруженных инцидента, в том числе террористические атаки и взрывы. Агентство Пажвак сообщило, что жертвами атак стали по меньшей мере 44 человека, еще 238 человек пострадали.
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