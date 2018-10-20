Ещё
В глазу ребенка обнаружили 11 живых червей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В глазу ребенка обнаружили 11 живых червей 

Lenta.ru + ещё 5 48 минут назад
В Китае врачи извлекли 11 живых паразитов из глаза младенца. На видео операции обратило внимание издание Daily Mail.
Ролик был снят в городе Сиань в центральной провинции Китая Шэньси. Пятимесячного мальчика по имени Дун-Дун принесла в центральную городскую больницу его мать, заметившая, что ребенок постоянно трет глаз. Доктора внимательно осмотрели младенца и обнаружили на поверхности глазного яблока и под нижним веком Дун-Дуна многочисленные нематоды.
С помощью щипцов врачи удалили из глаза мальчика 11 паразитов. Операция заняла 21 минуту. Извлеченных круглых червей отправили в лабораторию для выяснения природы инфекции. Дун-Дун остается в больнице.
Доктора поставили мальчику диагноз телязиоз — поражение глаза круглыми червями вида Thelazia callipaeda. Эта инфекция встречается у людей, кошек и собак. Мать мальчика отметила, что не держит дома животных, но видела, как ребенок общался с питомцами соседей.
Нематоду вида Thelazia callipaeda впервые обнаружили в Китае в 1910 году в глазу у собаки. Как правило, личинки червя заносятся в глаза мухой Phortica variegata.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка отказалась уступать дорогу Лукашенко169
Стало известно, как повредили блок «Союза»439
Ждать осталось недолго: народный гнев сметет Порошенко750
«Черная ночь» выступит против путинского Т-14 «Армата»35
В Москве началось стремительное похолодание7
Видео
01:07
Пелагея на «Голосе» не впечатлила Лорак
Шоу-бизнес
01:00
Названа роль Крымского моста в керченской трагедии
Общество
01:15
В Москве началось стремительное похолодание
Погода Новости Москвы
00:48
Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ
Общество
02:09
В глазу ребенка обнаружили 11 живых червей
В мире
01:25
«Черная ночь» выступит против путинского Т-14 «Армата»
Армия Оружие
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
00:35
Решена судьба Давидыча
Происшествия
02:21
Умер актер Дмитрий Солодовник
Общество
01:00
На Украине объявили траур из-за ЧП в Керчи
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение