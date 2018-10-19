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В Швейцарии рассказали о российском шпионаже
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В Швейцарии рассказали о российском шпионаже 

Lenta.ru + ещё 4 48 минут назад
Фото: Reuters
Россия все больше и больше шпионит в Швейцарии. Об этом рассказал директор Федеральной службы разведки страны Жан-Филипп Гауден, передает Reuters.
«Я не могу подробно рассказывать о российской активности в Швейцарии, но четко видно, что сейчас действий предпринимается больше, чем раньше», — пояснил он. Гауден добавил, что точного числа шпионов он назвать также не может, однако «оно значительное».
По словам директора, Швейцария стала целью, поскольку именно в ней расположено множество штаб-квартир международных организаций, в том числе спортивных. В то же время шпионит не только Россия, но и агенты из других стран, однако Москва «переступила красную черту».
Ранее Швейцария потребовала от России прекратить разведывательную деятельность на своей территории. Причиной стало недовольство властей тем, что на территории страны проводятся незаконные операции по слежке за швейцарскими объектами, в частности, за лабораториями, в которых проходят проверки химического оружия.
В сентябре сообщалось, что весной европейские спецслужбы арестовали в Нидерландах двух россиян, якобы собиравшихся выкрасть данные из химической лаборатории в Швейцарии. В ней, в частности, проходило исследование образцов нервно-паралитического вещества, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль в Великобритании, а также образцов химических веществ, применявшихся в Сирии.
Позднее Вашингтон обвинил семерых россиян в организации кибератак по всему миру. По данным Минюста США, все подозреваемые — офицеры российской армии. Четверых из них Нидерланды обвиняют в попытке совершить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В Кремле эти обвинения опровергают.
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