Schweriner Volkszeitung: шокирующая статистика — селфи убивает мужчин чаще, чем женщин

В последнее время попытки сделать селфи всё чаще заканчиваются смертью желающих «выделиться», сообщает Schweriner Volkszeitung. При этом в погоне за яркими кадрами мужчины гибнут чуть ли не в три раза чаще, чем женщины, подчёркивает журналист немецкой газеты.

В поисках «насколько возможно оригинальных мотивов» и в попытке «выделиться» из миллионов селфи, которые ежедневно выкладываются в сеть, пользователи мобильных телефонов готовы даже рисковать своими жизнями. За это, однако, приходится платить, пишет немецкая газета Schweriner Volkszeitung.

Согласно результатам исследования, которое провели индийские учёные, в последнее время попытки сделать селфи всё чаще заканчиваются смертью желающих заполучить яркие кадры, констатирует автор статьи Вальтрауд Мессман.

За период с октября 2011 года по ноябрь 2017 года авторы исследования насчитали 259 случаев со смертельным исходом. При этом в 2011 году таковых было всего два, тогда как в 2017 году — уже 93, отмечает журналист Schweriner Volkszeitung.

Средний возраст погибших составляет 23 года, причём около 73% смертей во время селфи выпали на долю мужчин и только в 23% случаев это были женщины, подчёркивает Мессман.

Больше же всего случаев селфи с летальным исходом авторы исследования насчитали в Индии, следом идут Российская Федерация, Соединённые Штаты и Пакистан: чаще всего люди тонули, попадали под поезда или гибли от электрических ударов, контактов с животными и огнестрельным оружием, уточняет автор статьи.

Чтобы снизить количество случаев со смертельным исходом, индийские учёные во главе с Агамом Банзалем призывают власти всех стран мира создать «зоны без селфи» — например, в туристических местах и высотных зданиях, а также на водоёмах и горных вершинах.