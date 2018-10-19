Украина пополнила группировку катеров в Азовском море

Патрульный катер «Донбасс» пополнил группировку украинских пограничников в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе страны.

«Корабль морской охраны «Донбасс» Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы после планового ремонта вернулся в строй для охраны границы в акватории Азовского моря», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что региональное управление морской охраны Государственной пограничной службы Украины возьмёт под контроль границу страны в акватории Чёрного и Азовского морей.