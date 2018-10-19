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Украина пополнила группировку катеров в Азовском море
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Украина пополнила группировку катеров в Азовском море 

RT на русском 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine
Патрульный катер «Донбасс» пополнил группировку украинских пограничников в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе страны.
«Корабль морской охраны «Донбасс» Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы после планового ремонта вернулся в строй для охраны границы в акватории Азовского моря», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что региональное управление морской охраны Государственной пограничной службы Украины возьмёт под контроль границу страны в акватории Чёрного и Азовского морей.
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