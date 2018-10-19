Израиль разместил десятки танков у сектора Газа

СМИ: Израиль разместил у границы с сектором Газа десятки танков

Израиль разместил вдоль границы с сектором Газа бронетанковую технику, включая 30 танков.

Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники в палестинском анклаве.

По имеющейся информации, подобная "демонстрация силы" связана с резким обострением в последние дни обстановки между Израилем и палестинским анклавом, а также намеченными на пятницу массовыми демонстрациями жителей сектора.

В среду израильская армия объявила о поражении 20 военных целей в Газе в ответ на предпринятый ночью ракетный обстрел территории еврейского государства. Ответственность за ночные пуски Израиль возложил на движение ХАМАС , в руках которого находится административное управление сектора. ХАМАС отвергло причастность к ракетным атакам.

Палестинцы с 30 марта проводят акции протеста в секторе Газа в рамках начавшегося тогда "Марша возвращения". Наиболее ожесточенный характер столкновения с израильскими военными и полицией приобретают по пятницам, когда к границе с Израилем после традиционной молитвы на манифестации выходят тысячи арабов. За это время в стычках, по данным властей в секторе, было убито 205 палестинцев, ранения и тяжелые отравления газом получили не менее 22 тыс. жителей Газы.