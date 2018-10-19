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Германия может признать Украину безопасной страной
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Германия может признать Украину и Белоруссию безопасными странами 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
МВД Германии планирует включить в список безопасных стран 14 государств, включая Украину и Белоруссию, это позволит быстрее депортировать мигрантов, чьи ходатайства об убежище отклонили.
Среди стран, которые планируется внести в список, также значатся Молдавия, Куба, Колумбия, Вьетнам, Танзания, Пакистан, Индия, Кения, Бенин, Гвинея-Бисау, ЦАР и Чад, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.
Мигрантов из стран списка будет легче выслать из ФРГ, если им откажут в предоставлении убежища, также их ходатайства о предоставлении убежища рассматривают в ускоренном порядке.
Решение о включении обосновывается тем, что положительных решений о ходатайствам граждан этих 14 государств было меньше 5%.
В МВД Германии отметили, что окончательное решение зависит от нескольких других критериев, предписания Евросоюза и Федерального конституционного суда страны.
Руководство Германии должно подтвердить, что в «безопасных» государствах нет пыток, бесчеловечного обращения и вооруженного конфликта.
В сентябре 2018 года общины мигрантов в Германии потребовали отставки главы МВД страны.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что демократия на Украине провалилась из-за неэффективного руководства страны.
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