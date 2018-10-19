Германия может признать Украину и Белоруссию безопасными странами

МВД Германии планирует включить в список безопасных стран 14 государств, включая Украину Белоруссию , это позволит быстрее депортировать мигрантов, чьи ходатайства об убежище отклонили.

Мигрантов из стран списка будет легче выслать из ФРГ, если им откажут в предоставлении убежища, также их ходатайства о предоставлении убежища рассматривают в ускоренном порядке.

Решение о включении обосновывается тем, что положительных решений о ходатайствам граждан этих 14 государств было меньше 5%.

В МВД Германии отметили, что окончательное решение зависит от нескольких других критериев, предписания Евросоюза и Федерального конституционного суда страны.

Руководство Германии должно подтвердить, что в «безопасных» государствах нет пыток, бесчеловечного обращения и вооруженного конфликта.

В сентябре 2018 года общины мигрантов в Германии потребовали отставки главы МВД страны.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что демократия на Украине провалилась из-за неэффективного руководства страны.