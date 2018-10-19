Китай взял пример с России и решил судиться с США

«Пошлины США на сталь и алюминий являются протекционистскими мерами и серьезно нарушают принципы многосторонней торговли. Многие члены ВТО, в том числе Китай, выступают против них», — говорится в сообщении.

Создание специальной третейской группы поможет «сохранить авторитет многосторонней торговой системы» и защитит правила ВТО, уверены власти Китая.

Пошлины на импорт стали и алюминий в размере 25 и десяти процентов соответственно были введены Вашингтоном в марте в рамках торговой войны, инициированной президентом Дональдом Трампом . Ограничения распространяются на все страны, за исключением Австралии и Аргентины, но больше всего задевают Китай как основного поставщика металлов в США.

18 октября аналогичный запрос о создании специализированной третейской группы в рамках ВТО подала Россия. США в свою очередь добиваются того, чтобы такая группа рассмотрела вопрос о введении ответных пошлин рядом стран.