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Китай взял пример с России и решил судиться с США
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Китай взял пример с России и решил судиться с США 

Lenta.ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: Reuters
Китай обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой создать третейскую группу по рассмотрению спора с США о пошлинах на сталь и алюминий, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление китайского министерства коммерции. Ранее с аналогичной инициативой выступила Россия.
«Пошлины США на сталь и алюминий являются протекционистскими мерами и серьезно нарушают принципы многосторонней торговли. Многие члены ВТО, в том числе Китай, выступают против них», — говорится в сообщении.
Создание специальной третейской группы поможет «сохранить авторитет многосторонней торговой системы» и защитит правила ВТО, уверены власти Китая.
Пошлины на импорт стали и алюминий в размере 25 и десяти процентов соответственно были введены Вашингтоном в марте в рамках торговой войны, инициированной президентом Дональдом Трампом. Ограничения распространяются на все страны, за исключением Австралии и Аргентины, но больше всего задевают Китай как основного поставщика металлов в США.
18 октября аналогичный запрос о создании специализированной третейской группы в рамках ВТО подала Россия. США в свою очередь добиваются того, чтобы такая группа рассмотрела вопрос о введении ответных пошлин рядом стран.
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