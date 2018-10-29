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Президентом Бразилии избран сторонник пыток
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Президентом Бразилии избран сторонник пыток 

News.ru + ещё 49 1 час назад
Фото: Global Look Press/Brazil Look/Paulo Lopes
Ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару, известный своей ксенофобской риторикой, побеждает по итогам второго тура выборов президента Бразилии. Соответствующие данные публикованы Высшим избирательным судом страны по итогам обработки 94,44% бюллетеней.
Жаир Болсонару получает 55,54% голосов, а его соперник от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад — 44,46%, передаёт телеканал Globo.
Победитель второго тура выборов вступит в должность 1 января 2019 года на четырёхлетний срок.
Сторонники Болсонару встретили последние официальные данные подсчёта голосов фейерверками и песнями. Несколько тысяч человек собрались возле его резиденции в Рио-де-Жанейро.
Между тем, в стране поднялось мощное движение против ультраправого кандидата, чья ксенофобская риторика в адрес меньшинств и положительная оценка военной диктатуры 1964-1985 годов, а также оправдание пыток и казней как «законной практики» несут угрозу демократии. Движение против Болсонару поддержала певица Мадонна.
Как сообщал News.ru, второй тур выборов в Бразилии был объявлен после того, как на первом ни один из претендентов на пост главы государства не набрал необходимого минимума в 50%.
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