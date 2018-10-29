Президентом Бразилии избран сторонник пыток

Ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару, известный своей ксенофобской риторикой, побеждает по итогам второго тура выборов президента Бразилии . Соответствующие данные публикованы Высшим избирательным судом страны по итогам обработки 94,44% бюллетеней.

Жаир Болсонару получает 55,54% голосов, а его соперник от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад — 44,46%, передаёт телеканал Globo.

Победитель второго тура выборов вступит в должность 1 января 2019 года на четырёхлетний срок.

Сторонники Болсонару встретили последние официальные данные подсчёта голосов фейерверками и песнями. Несколько тысяч человек собрались возле его резиденции в Рио-де-Жанейро.

Между тем, в стране поднялось мощное движение против ультраправого кандидата, чья ксенофобская риторика в адрес меньшинств и положительная оценка военной диктатуры 1964-1985 годов, а также оправдание пыток и казней как «законной практики» несут угрозу демократии. Движение против Болсонару поддержала певица Мадонна

Как сообщал News.ru, второй тур выборов в Бразилии был объявлен после того, как на первом ни один из претендентов на пост главы государства не набрал необходимого минимума в 50%.