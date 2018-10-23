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Трамп: Китай должен быть включен в ДРСМД
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Трамп: Китай должен быть включен в ДРСМД 

Вести.Ru + ещё 227 1 час назад
Фото: EPA
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказал мнение, что Китай также должен быть подключен к Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Китай не является частью этого соглашения, но они должны быть включены в него", — цитирует слова Трампа газета "Известия".
В свою очередь помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью СМИ заявил, что невозможно сделать договор ДРСМД многосторонним, присоединив к нему Китай, КНДР или Иран.
22 октября Болтон заявил о продолжении консультаций по ДРСМД между США и Россией.
20 октября текущего года глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, обвинив Россию в нарушении пунктов ДРСМД, сообщил о намерении США выйти из договора и начать разработку нового оружия.
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