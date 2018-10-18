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Квартиру Максаковой в Киеве захватили вместе с сыном
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Максакова заявила о захвате своей квартиры в Киеве 

News.ru 2 часа назад
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова рассказала, что её квартиру в Киеве захватили неизвестные. Они заблокировали внутри её сына и няню.
«Мне позвонила няня и сообщила, что в квартиру, где я живу, ломают дверь. Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали», — приводит её слова издание «Гордон».
Молодой муж Максаковой дал первое интервью
По мнению Максаковой, ответственным за эти действия может быть бывший глава отдела СКР по Одинцовскому району Московской области Денис Панаитов. Именно он настаивал на переезде Вороненкова на Украину и предложил ему пожить в его киевской квартире. В 2017 году Максакова переписала на Панаитова свою квартиру в Москве. Тот в ответ должен был переоформить на неё свою жилплощадь в украинской столице. Но этого не последовало и украинское следствие возбудило против него дело о мошенничестве.
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