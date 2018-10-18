В Брюсселе официально открылся саммит АСЕМ

В 12-й встрече на высшем уровне АСЕМ принимают участие главы государств и правительств, а также главы делегаций 51 европейской и азиатской стран, представители Европейского Союза и генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Большинство гостей форума не сделали заявлений для ожидавших за ограждением журналистов.

Гостей международного форума, которые проходили по красной ковровой дорожке в здании "Европа", приветствовали рукопожатием глава Евросовета Дональд Туск и председатель ЕК Жан-Клод Юнкер. После протокольной фотосъемки участники форума прошли в зал заседаний, где Туск официально открыл работу форуму.

Девиз нынешнего саммита — "Европа и Азия: глобальные партнеры в решении мировых проблем". Предусматривается обсуждение лидерами перспектив дальнейшей эволюции форума, вопросов продвижения практического сотрудничества на приоритетных направлениях. Состоится также обмен мнениями по широкому кругу актуальных мировых и региональных проблем.

По итогам планируется принять заявление председателя. В документе имеется в виду отразить общее видение путей углубления разноплановой кооперации между Европой и Азией, а также согласованные позиции по ключевым вопросам международной повестки дня.