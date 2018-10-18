Правомерность соглашения о границе с Чечней рассмотрит суд

Конституционный суд Ингушетии по запросу ряда республиканских депутатов и граждан рассмотрит дело по вопросу конституционности закона об утверждении соглашения по границе с Чеченской республикой , сообщает «Интерфакс» . Рассмотрение дела назначено на 25 октября.

Советник главы Ингушетии Артем Перехрист считает, что Конституционный суд не будут объективным — несколько его судей принимали участие в протестных акциях против установления границ между Ингушетией и Чечней.

«Судьи КС республики принимали непосредственное участие в протестных акциях, прошедших в период с 4 по 17 октября в Магасе. Учитывая это, о беспристрастности и объективности судей Конституционного Суда Ингушетии при рассмотрении указанных запросов говорить не приходится», — сказал он.

26 сентября между Ингушетией и Чечней был подписан договор о закреплении границы, которая не была четко установлена с 1991 года. 4 октября после подписания закона о ратификации договора главой Ингушетии в республике начались массовые акции протеста. 17 октября оргкомитет митинга решил приостановить акции до 31 октября.