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Правомерность соглашения о границе с Чечней рассмотрит суд
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Правомерность соглашения о границе с Чечней рассмотрит суд 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Конституционный суд Ингушетии по запросу ряда республиканских депутатов и граждан рассмотрит дело по вопросу конституционности закона об утверждении соглашения по границе с Чеченской республикой, сообщает «Интерфакс». Рассмотрение дела назначено на 25 октября.
Советник главы Ингушетии Артем Перехрист считает, что Конституционный суд не будут объективным — несколько его судей принимали участие в протестных акциях против установления границ между Ингушетией и Чечней.
«Судьи КС республики принимали непосредственное участие в протестных акциях, прошедших в период с 4 по 17 октября в Магасе. Учитывая это, о беспристрастности и объективности судей Конституционного Суда Ингушетии при рассмотрении указанных запросов говорить не приходится», — сказал он.
26 сентября между Ингушетией и Чечней был подписан договор о закреплении границы, которая не была четко установлена с 1991 года. 4 октября после подписания закона о ратификации договора главой Ингушетии в республике начались массовые акции протеста. 17 октября оргкомитет митинга решил приостановить акции до 31 октября.
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