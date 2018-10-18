Сноуден высказался о работе на Россию

При этом Сноуден подчеркнул, что безопасность не имеет для него первостепенного значения.

«Если бы я хотел жить в безопасности, я бы сидел на Гавайях, зарабатывал много денег и вел слежку за всеми подряд», — сказал он.

Сноуден также рассказал, что в настоящее время руководит одним из американских фондов по защите свободы СМИ и работает над созданием новых инструментов по защите журналистов и защите источников информации от внешнего вмешательства.

Бывший сотрудник АНБ отверг обвинения в работе на российское правительство и заявил, что хоть и критикует российские власти, однако больше внимания уделяет проблемам американского общества.

«Мое внимание нацелено не на Россию, потому что Россия — это не моя родина, я здесь живу в эмиграции. США всегда будут моей родиной, и нам надо лучше заботиться о своем обществе в первую очередь», — сказал Сноуден.

Эдвард Сноуден обвиняется в шпионаже из-за предания огласке в 2013 году сведений о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. В 2014 году Сноуден получил вид на жительство в России.