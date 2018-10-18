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Сноуден высказался о работе на Россию
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Сноуден высказался о работе на Россию 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден признался, что не чувствует себя в безопасности в России. Об этом, как передает ТАСС, Сноуден заявил во время видеомоста с Университетом менеджмента Инсбрука.
При этом Сноуден подчеркнул, что безопасность не имеет для него первостепенного значения.
«Если бы я хотел жить в безопасности, я бы сидел на Гавайях, зарабатывал много денег и вел слежку за всеми подряд», — сказал он.
Сноуден также рассказал, что в настоящее время руководит одним из американских фондов по защите свободы СМИ и работает над созданием новых инструментов по защите журналистов и защите источников информации от внешнего вмешательства.
Бывший сотрудник АНБ отверг обвинения в работе на российское правительство и заявил, что хоть и критикует российские власти, однако больше внимания уделяет проблемам американского общества.
«Мое внимание нацелено не на Россию, потому что Россия — это не моя родина, я здесь живу в эмиграции. США всегда будут моей родиной, и нам надо лучше заботиться о своем обществе в первую очередь», — сказал Сноуден.
Эдвард Сноуден обвиняется в шпионаже из-за предания огласке в 2013 году сведений о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. В 2014 году Сноуден получил вид на жительство в России.
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