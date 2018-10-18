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Порошенко углубляет раскол, вмешиваясь в дела церкви
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Порошенко углубляет раскол, вмешиваясь в дела церкви, заявил Лекашевич 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко вмешивает политику в дела церкви, углубляя раскол в украинском православии, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Президент Украины брутально вмешивает политику в дела церкви, собственноручно углубляет раскол в украинском православии. Вырываются с корнем последние основы стабильности многонационального украинского общества. Власти потворствуют выходкам радикальных националистов, которые продолжают нападать на священнослужителей и строят планы дальнейших захватов приходов канонической УПЦ. Четырнадцатого октября около сотни радикалов вблизи Киево-Печерской лавры едва не учинили очередную провокацию", — сказал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.
Он также призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ фиксировать и докладывать о всех нарушениях прав верующих, нападениях и захватах церковных зданий.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.
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