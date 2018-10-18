Порошенко углубляет раскол, вмешиваясь в дела церкви, заявил Лекашевич

"Президент Украины брутально вмешивает политику в дела церкви, собственноручно углубляет раскол в украинском православии. Вырываются с корнем последние основы стабильности многонационального украинского общества. Власти потворствуют выходкам радикальных националистов, которые продолжают нападать на священнослужителей и строят планы дальнейших захватов приходов канонической УПЦ. Четырнадцатого октября около сотни радикалов вблизи Киево-Печерской лавры едва не учинили очередную провокацию", — сказал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Он также призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ фиксировать и докладывать о всех нарушениях прав верующих, нападениях и захватах церковных зданий.