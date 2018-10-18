«Сюрприз» от Украины и другие события дня

Путин назвал причину трагедии в Керчи
Президент России Владимир Путин заявил, что трагедии, подобные керченской, происходят из-за того, что «все мы плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире».
На Украине не захотели отдавать церковь Константинополю
Депутаты Верховной рады от «Оппозиционного блока» заблокировали передачу Андреевской церкви Константинополю, сообщает РИА «Новости».
Соболезнования Климкина возмутили интернет
Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал в своем твиттере нападение на колледж в Керчи. Интернет-пользователей возмутило, что министр смешал соболезнования с политикой.
Украина приготовила «сюрприз» для россиян-нарушителей
Незаконное пересечение украинской границы стало для россиян уголовным преступлением.
Москва отказалась пропустить корабли НАТО в Азовское море
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что корабли НАТО не смогут провести учения в Азовском море.
Названа причина падения «Союза»
Эксперты винят в аварии ракеты-носителя «Союз» рабочих, а не конструкторов, стало известно «Коммерсанту».
России перестали возвращать долги
Объем просроченного долга других государств России, по расчетам Счетной палаты, за 2017 год вырос на 36 процентов (3,5 миллиарда долларов).
Американцы по ошибке ударили по «своим»
Американская авиация по ошибке нанесла авиаудар по курдским силам, которые вели наступление на боевиков ИГ (запрещена в России) в районе населенного пункта Хаджин провинции Дейр-эз-Зор.
Российский клуб отстранили от еврокубков
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал казанский «Рубин» отстранением от участия в еврокубковом турнире на один сезон.
Загитова уступила звание спортсменки года
Американская чемпионка паралимпийских игр, лыжница Оксана Мастерс удостоилась звания спортсменки года по версии Women's sports foundation (WSF), обойдя в том числе и российскую фигуристку Алину Загитову.