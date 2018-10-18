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Грузия получила от США два списанных катера
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Грузия получила от США два списанных катера класса Island 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: Стоп-кадр трансляции на странице Министерства иностранных дел Грузии в Facebook
Представители США передали министерству внутренних дел Грузии два оснащенных современными системами навигации и связи сторожевых катера класса Island, говорится в сообщении МВД.
Катера получили названия "Диоскурия" и "Очамчире". Мероприятие по их передаче береговой охране Грузии открыли премьер-министр Мамука Бахтадзе и первый вице-премьер, глава МВД Георгий Гахария в городе Поти. На церемонии также присутствовали представители дипломаты.
"Сегодня исполняется 20 лет со дня создания департамента береговой охраны, и сегодня наш стратегический партнер США передает Грузии два судна", — заявил Гахария.
Министр обратился к экипажам катеров и пожелал им "внести достойный вклад в углубление отношений Грузии и НАТО и утверждение свободы и единства страны".
С речью также выступила и.о. посла США Элизабет Руд, она отметила, что этим не завершается процесс оказания помощи Грузии, и "американская сторона продолжит поддерживать ее морскую безопасность, обеспечит поддержку учений и морского-операционного центра".
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