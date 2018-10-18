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Умер бывший президент Судана
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СМИ: умер бывший президент Судана ад-Дагаб 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: Public Domain
Бывший президент Судана Абдель Рахман Сивар ад-Дагаб умер в Эр-Рияде. Об этом сообщила в четверг газета Asharq Al-Awsat в Twitter.
Как отмечает агентство Reuters, он занимал президентский пост в 1985-1986 годы.
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