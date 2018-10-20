Норвегия извинилась перед «любовницами нацистов»

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг официально извинилась перед женщинами, которых десятки лет после Второй мировой войны клеймили позором за любовную связь с нацистами, сообщил Euronews.

Сульберг отметила, что таких женщин было от 30 до 50 тысяч. Все они подвергались репрессиям и гонениям «за предательство». Чаще всего этих норвежек увольняли с работы, подвергали публичным унижениям и даже заключали в тюрьмы.

Спустя столько лет власти страны признали, что их предшественники были неправы и принесли хоть и запоздалые, но извинения их детям и тем женщинам, кто еще жив. Эрна Сульберг назвала их «жертвами недостойного обращения».

«Сегодня от имени правительства я хочу принести свои извинения», — сказала глава правительства.

Вышедших замуж за солдат вермахта лишали гражданства. Вернуться в страну таким женщинам было не суждено вплоть до смерти.