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Норвегия извинилась перед «любовницами нацистов»
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Норвегия извинилась перед «любовницами нацистов» 

360tv.ru + ещё 3 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг официально извинилась перед женщинами, которых десятки лет после Второй мировой войны клеймили позором за любовную связь с нацистами, сообщил Euronews.
Сульберг отметила, что таких женщин было от 30 до 50 тысяч. Все они подвергались репрессиям и гонениям «за предательство». Чаще всего этих норвежек увольняли с работы, подвергали публичным унижениям и даже заключали в тюрьмы.
Спустя столько лет власти страны признали, что их предшественники были неправы и принесли хоть и запоздалые, но извинения их детям и тем женщинам, кто еще жив. Эрна Сульберг назвала их «жертвами недостойного обращения».
«Сегодня от имени правительства я хочу принести свои извинения», — сказала глава правительства.
Вышедших замуж за солдат вермахта лишали гражданства. Вернуться в страну таким женщинам было не суждено вплоть до смерти.
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