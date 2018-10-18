Пашинян выразил соболезнования России

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Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил в четверг соболезнования в связи с трагедией в Керчи.
"Премьер выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а раненым пожелал скорейшего выздоровления", — говорится в сообщении агентства Armenpress.
Президент Армении Армен Саркисян также в четверг выразил свои "глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших".
Студент политехнического колледжа Керчи 17 октября устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб, включая устроившего стрельбу и взрыв, 21 человек, пострадали около 50 человек. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство". В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.
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