Пашинян выразил соболезнования России

Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

"Премьер выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а раненым пожелал скорейшего выздоровления", — говорится в сообщении агентства Armenpress.

Президент Армении Армен Саркисян также в четверг выразил свои "глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших".

Студент политехнического колледжа Керчи 17 октября устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб, включая устроившего стрельбу и взрыв, 21 человек, пострадали около 50 человек. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство". В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.