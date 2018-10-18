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Обнявшийся с Макроном попался на наркотиках
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Обнявшийся с Макроном чернокожий попался на наркотиках 

Lenta.ru + ещё 3 37 минут назад
Фото: @valerieboyer13
Чернокожий мужчина, пообещавший президенту Франции Эммануэлю Макрону больше не совершать преступлений, был арестован. Об этом сообщает Voice of Europe.
Глава государства сфотографировался с молодыми людьми с криминальным прошлым 29 сентября — во время поездки на остров Сен-Мартен в Карибском море, пострадавший от разрушительного урагана «Ирма» год назад. Среди них был и 19-летний Ро Ф. (Reault F), незадолго до этого отбывший срок за кражу (на снимках он в черной бандане — прим. «Ленты.ру»).
Макрон заставил его пообещать в дальнейшем обойтись без новых «безрассудств», после чего посетил его дом.
Однако уже 14 октября Ро был арестован полицией. Стражи порядка нашли у него наркотики, после чего молодой человек попытался скрыться, но был пойман.
За снимки с полуголыми чернокожими людьми Макрона ранее высмеяли в сети. На одном из кадров президент Франции приобнял чернокожего, который стоял в одних штанах. На другом его запечатлели в обнимку с молодым человеком, который показывал в камеру средний палец.
Пользователи соцсетей отметили, что подобное поведение неприемлемо для главы государства. Некоторые даже усомнились в дееспособности Макрона.
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