Ещё
Убийство Хашукджи расследуют по законам Саудовской Аравии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Убийство Хашукджи будут расследовать по законам Саудовской Аравии 

РИА Новости + ещё 167 20 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Mohammed Al-Sheikh
Дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи будут расследовать по законам Саудовской Аравии, так как преступление случилось на территории под саудовским суверенитетом, говорится в сообщении министра юстиции королевства Валида бен Мухаммед ас-Самани на сайте ведомства.
Государственные СМИ Саудовской Аравии распространили в ночь на субботу сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.
  • "Правосудие в отношении дела подданного Хашукджи будет вестись полностью независимо по законам Саудовской Аравии, поскольку это случилось на территории под саудовским суверенитетом. Дело будет вестись в соответствии с процедурами, принятыми в королевстве, его передача в суд состоится после завершения всех необходимых следственных мероприятий", — отметил министр.
Саудовский журналист Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он подвергал критике действия саудовских властей после назначения наследным принцем Мухаммеда бен Салмана.
Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами для повторной женитьбы. Вместе с ним к консульству пришла его невеста, гражданка Турции, однако ее не пустили в здание дипмиссии. Она прождала журналиста пять часов, после чего обратилась в полицию, когда сотрудники консульства сказали ей, что Хашкуджи уже ушел.
В течение более двух недель руководство саудовских дипмиссий в Турции утверждало, что журналист покинул консульство, а через день после исчезновения Хашукджи наследный принц Саудовской Аравии в интервью агентству Блумберг высказал уверенность в том, что журналист покинул консульство живым, и его нет на территории королевства.
Последние новости
В Казахстане врач отказалась принять русскоговорящую семью Порошенко поздравил украинских депутатов с "победой" над Россией Подруга стрелка рассказала о его желании отомстить одногруппникам
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США решили крупно подставить Россию250
Названа причина страшной болезни у Рыбина и Сенчуковой42
Трамп принял решение по выходу США из РСМД288
Европейцы побывали в Крыму и пожалели768
Пилоты разбившегося Л-39 оказались мертвы10
Видео
04:56
Стала известна надпись на футболке керченского стрелка
Происшествия
00:23
Страшное падение гимнастки цирка попало на видео
Происшествия
04:56
Найдено место тренировок керченского стрелка
Криминал Происшествия
01:40
Россия приставила нож к горлу НАТО
В мире Армия
02:37
Как киевляне переживают жизнь без горячей воды
В мире Статьи
02:57
Мир без тайн: «Большой брат» следит за всеми
Технологии Статьи
00:58
Европейцы побывали в Крыму и пожалели
В мире Общество
01:01
США решили запугать весь мир ядерной войной
В мире Конфликты
02:54
Фестиваль шоколада проходит в Москве
Новости Москвы
00:36
Полет для залета: куда приходят, чтобы забеременеть
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение