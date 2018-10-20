Саудовская Аравия признала журналиста Хашкаджи мертвым

Власти полагают, что смерть наступила в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле. С заявление генпрокурор обратился к народу по государственному телевидению.

Сейчас по делу об убийстве журналиста задержано 18 поданных страны.