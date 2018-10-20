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Саудовская Аравия признала журналиста Хашкаджи мертвым
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Саудовская Аравия признала журналиста Хашкаджи мертвым 

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Фото: 360tv.ru
Генеральный прокурор Саудовской Аравии признал гибель саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщило агентство Reuters.
Власти полагают, что смерть наступила в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле. С заявление генпрокурор обратился к народу по государственному телевидению.
Сейчас по делу об убийстве журналиста задержано 18 поданных страны.
Реджеп Эрдоган и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили исчезновение Хашкаджи по телефону и отметили важность сотрудничества в расследовании произошедшего.
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