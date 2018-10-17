«Отрубили пальцы и голову»: как убивали журналиста

Журналиста Джамаля Хашукджи сначала пытали, а потом обезглавили, утверждает турецкая пресса со ссылкой на аудиозаписи из генконсульства Саудовской Аравии . По данным СМИ, перед убийством Хашукджи также отрубили пальцы. На еще одной аудиозаписи генконсул королевства будто бы просит убить журналиста за пределами дипмиссии — чтобы «не навлекать на него неприятности». После тело Хашукджи, предположительно, разрубили на куски и растворили в кислоте.

Журналист Джамаль Хашукджи, пропавший в Стамбуле , подвергся пыткам и был обезглавлен в здании генерального консульства Саудовской Аравии. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции аудиозаписи, сделанные внутри дипмиссии во время убийства.

По данным издания, саудовского журналиста жестоко пытали и допрашивали — сначала ему отрезали пальцы, а после этого отрубили голову.

На одной из аудиозаписей с места убийства генконсул Саудовской Аравии в Турции Мухаммед Ибрагим аль-Утейби якобы просит убить Хашукджи за пределами территории дипмиссии — чтобы «не навлекать на него неприятности».

На еще одной аудиозаписи консул якобы требует от Хашукджи «заткнуться, если он хочет остаться в живых, приехав в Саудовскую Аравию». Версия газеты не подтверждается и не опровергается властями Турции, сообщает ФАН.

Напомним, журналист Джамаль Хашукджи покинул Саудовскую Аравию в 2017 году, переехав на постоянное место жительства в США . Эмигрировав, он на постоянной основе писал статьи для газеты The Washington Post , специализируясь на аналитике политической ситуации на родине и внешней политике Эр-Рияда. При этом Хашукджи неоднократно и в достаточно резкой форме критиковал действия властей СА. Ранее он работал главным редактором саудовской газеты «Аль-Ватан» , а также возглавлял бахрейнский телеканал «Аль-Араб».

В начале октября журналист вместе со своей невестой прибыл в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы о разводе, позволяющие ему заключить новый брак. Его спутницу не пустили внутрь здания, а спустя пять часов заявили, что Хашукджи «уже ушел», хотя он территорию дипмиссии не покидал.

Полиция Турции полагает, что пропавший журналист мог быть убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщило спустя несколько дней после пропажи Хашукджи агентство Reuters со ссылкой на турецкие источники.

«Согласно первичной экспертизе, мы полагаем, что убийство было предумышленным, и впоследствии тело было куда-то перемещено из генконсульства».

При этом, передает агентство, источник в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле заявил, что данные обвинения «не имеют под собой оснований». Он добавил, что в субботу, 13 октября, в Турцию прибыла команда саудовских детективов, намеревающихся принять участие в расследовании исчезновения журналиста.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также заявил агентству Bloomberg , что готов разрешить турецким властям провести обыск в саудовском посольстве в Анкаре, чтобы доказать, что Джамаль Хашукджи не находится на его территории.

«Генеральное консульство — суверенная территория Саудовской Аравии, но мы позволим представителям турецких правоохранительных органов войти, обыскать и делать все, что им заблагорассудится», — подчеркнул принц Мухаммед бен Сальман, добавив, что Эр-Рияду «нечего скрывать».

При этом друг журналиста со ссылкой на неких неназванных чиновников сообщил, что Хашукджи в какой-то момент оказался без сознания, а потом «был расчленен». Турецкая полиция в свою очередь сообщила, что тело Джамаля Хашукджи могли растворить в едкой кислоте.

Гибель саудовско-американского журналиста вызвала большой резонанс по всему миру, особенно в США. Президент Дональд Трамп вскоре после исчезновения Хашукджи сообщил в твиттере, что обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом исчезновение журналиста в Турции.

По словам Трампа, саудовский принц отрицал осведомленность о происходившем в турецком консульстве. Мухаммед бин Салман заверил американского лидера, что расследует исчезновение журналиста, передает НСН.

«Он был с госсекретарем США Майком Помпео во время звонка, и сказал мне, что он уже дал старт и будет проведено быстрое, всестороннее и полное расследование по этому вопросу. Ответы скоро появятся», — отметил Трамп.

Госсекретарь США Майк Помпео для расследования пропажи журналиста прибыл в Саудовскую Аравию. Он заявил, что представители Саудовской Аравии отвергли сообщения об их причастности к инциденту. Кроме того, он отметил, что представители страны «решительно настроены» разобраться в происшествии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг исчезновения саудовского журналиста, сообщает RT. По ее словам, в министерстве следят за ситуацией вокруг исчезновения Хашукджи.