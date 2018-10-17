«Отрубили пальцы и голову»: как убивали журналиста 

Журналиста Джамаля Хашукджи сначала пытали, а потом обезглавили, утверждает турецкая пресса со ссылкой на аудиозаписи из генконсульства Саудовской Аравии. По данным СМИ, перед убийством Хашукджи также отрубили пальцы. На еще одной аудиозаписи генконсул королевства будто бы просит убить журналиста за пределами дипмиссии — чтобы «не навлекать на него неприятности». После тело Хашукджи, предположительно, разрубили на куски и растворили в кислоте.
Журналист Джамаль Хашукджи, пропавший в Стамбуле, подвергся пыткам и был обезглавлен в здании генерального консульства Саудовской Аравии. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции аудиозаписи, сделанные внутри дипмиссии во время убийства.
По данным издания, саудовского журналиста жестоко пытали и допрашивали — сначала ему отрезали пальцы, а после этого отрубили голову.
На одной из аудиозаписей с места убийства генконсул Саудовской Аравии в Турции Мухаммед Ибрагим аль-Утейби якобы просит убить Хашукджи за пределами территории дипмиссии — чтобы «не навлекать на него неприятности».
На еще одной аудиозаписи консул якобы требует от Хашукджи «заткнуться, если он хочет остаться в живых, приехав в Саудовскую Аравию». Версия газеты не подтверждается и не опровергается властями Турции, сообщает ФАН.
Напомним, журналист Джамаль Хашукджи покинул Саудовскую Аравию в 2017 году, переехав на постоянное место жительства в США. Эмигрировав, он на постоянной основе писал статьи для газеты The Washington Post, специализируясь на аналитике политической ситуации на родине и внешней политике Эр-Рияда. При этом Хашукджи неоднократно и в достаточно резкой форме критиковал действия властей СА. Ранее он работал главным редактором саудовской газеты «Аль-Ватан», а также возглавлял бахрейнский телеканал «Аль-Араб».
В начале октября журналист вместе со своей невестой прибыл в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы о разводе, позволяющие ему заключить новый брак. Его спутницу не пустили внутрь здания, а спустя пять часов заявили, что Хашукджи «уже ушел», хотя он территорию дипмиссии не покидал.
Полиция Турции полагает, что пропавший журналист мог быть убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщило спустя несколько дней после пропажи Хашукджи агентство Reuters со ссылкой на турецкие источники.
«Согласно первичной экспертизе, мы полагаем, что убийство было предумышленным, и впоследствии тело было куда-то перемещено из генконсульства».
При этом, передает агентство, источник в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле заявил, что данные обвинения «не имеют под собой оснований». Он добавил, что в субботу, 13 октября, в Турцию прибыла команда саудовских детективов, намеревающихся принять участие в расследовании исчезновения журналиста.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также заявил агентству Bloomberg, что готов разрешить турецким властям провести обыск в саудовском посольстве в Анкаре, чтобы доказать, что Джамаль Хашукджи не находится на его территории.
«Генеральное консульство — суверенная территория Саудовской Аравии, но мы позволим представителям турецких правоохранительных органов войти, обыскать и делать все, что им заблагорассудится», — подчеркнул принц Мухаммед бен Сальман, добавив, что Эр-Рияду «нечего скрывать».
При этом друг журналиста со ссылкой на неких неназванных чиновников сообщил, что Хашукджи в какой-то момент оказался без сознания, а потом «был расчленен». Турецкая полиция в свою очередь сообщила, что тело Джамаля Хашукджи могли растворить в едкой кислоте.
Гибель саудовско-американского журналиста вызвала большой резонанс по всему миру, особенно в США. Президент Дональд Трамп вскоре после исчезновения Хашукджи сообщил в твиттере, что обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом исчезновение журналиста в Турции.
По словам Трампа, саудовский принц отрицал осведомленность о происходившем в турецком консульстве. Мухаммед бин Салман заверил американского лидера, что расследует исчезновение журналиста, передает НСН.
«Он был с госсекретарем США Майком Помпео во время звонка, и сказал мне, что он уже дал старт и будет проведено быстрое, всестороннее и полное расследование по этому вопросу. Ответы скоро появятся», — отметил Трамп.
Госсекретарь США Майк Помпео для расследования пропажи журналиста прибыл в Саудовскую Аравию. Он заявил, что представители Саудовской Аравии отвергли сообщения об их причастности к инциденту. Кроме того, он отметил, что представители страны «решительно настроены» разобраться в происшествии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг исчезновения саудовского журналиста, сообщает RT. По ее словам, в министерстве следят за ситуацией вокруг исчезновения Хашукджи.
«Хочу напомнить, что ситуацию прокомментировал уже глава МИД Сергей Лавров. Он сказал о том, что, конечно, нужна фактология… Безусловно, правоохранительные органы должны здесь выступать основным источником информации», — отметила представитель МИД РФ.