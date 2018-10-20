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«Войну в Донбассе можно остановить за час»
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ОБСЕ: войну в Донбассе можно остановить за час 

ТК «Звезда» + ещё 9 52 минуты назад
При этом на полное завершение конфликта уйдет гораздо больше времени, считает заместитель главы Специальной мониторинговой миссии организации.
В ОБСЕ заявили о возможности прекратить боевые действия в Донбассе за считанные часы. Об этом сказал заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации на Украине Александр Хуг.
«Войну в Донбассе можно прекратить в течение одного часа», — ответил Хуг на вопрос журналиста «Голоса Америки».
Чиновник подчеркнул, что этого времени хватит на прекращение военной части конфликта. А вот на его полное разрешение потребуется гораздо больше времени. Одна из самых сложных задач, которые нужно будет выполнить, по мнению Хуга, — это разминирование территории, которую затронул конфликт. Еще больше времени потребуется на восстановление экономики региона.
При этом представитель авторитетной европейской организации подчеркнул, что перемирие нарушают все стороны конфликта, не став обвинять в войне только военные силы Украины или ополченцев Донбасса. Так что действия по ее завершению должны быть зеркальными.
Напомним, недавно автор проекта WarGonzo уличил украинских силовиков в террористических методах ведения войны в Донбассе. Своими предположениями журналист поделился в программе «Открытый эфир» телеканала «Звезда».
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