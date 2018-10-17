Порошенко сделал заявление после взрывов в Керчи

Президент Украины Пётр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате инцидента в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
«Сегодня в Керчи случилось ужасное убийство», — заявил Порошенко.
Он также выразил соболезнования гражданам, потерявшим детей и близких.
17 октября в керченском политехническом колледже прогремел взрыв, после чего один из студентов образовательного учреждения открыл стрельбу.
По последним данным, в результате ЧП погибли 19 человек.