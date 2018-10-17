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В МВД Украины прокомментировали ЧП в колледже в Керчи
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В МВД Украины прокомментировали ЧП в колледже в Керчи 

RT на русском 30 минут назад
Фото: © Kerch.FM
Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко прокомментировал нападение на политехнический колледж в Керчи.
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на сообщение, которое Шевченко опубликовал на своей странице в Facebook.
По его мнению, Россия может попытаться найти связь между ответственными за нападение и украинской стороной. Он также считает, что произошедшее может стать поводом для конфликта в Азовском море.
«Лучшего casus belli — повода для войны — на Азове и штурмов с моря Мариуполя и Бердянска тяжело придумать. Рад буду ошибиться в ощущениях», — отметил Шевченко.
17 октября в керченском колледже произошло нападение. В результате инцидента, по последним данным, погибли 19 человек.
Ранее стало известно, что СК переквалифицировал дело о чрезвычайном происшествии в Керчи на статью об убийстве.
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