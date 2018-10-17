В МВД Украины прокомментировали ЧП в колледже в Керчи

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на сообщение, которое Шевченко опубликовал на своей странице в Facebook.

По его мнению, Россия может попытаться найти связь между ответственными за нападение и украинской стороной. Он также считает, что произошедшее может стать поводом для конфликта в Азовском море.

«Лучшего casus belli — повода для войны — на Азове и штурмов с моря Мариуполя и Бердянска тяжело придумать. Рад буду ошибиться в ощущениях», — отметил Шевченко.

17 октября в керченском колледже произошло нападение. В результате инцидента, по последним данным, погибли 19 человек.

Ранее стало известно, что СК переквалифицировал дело о чрезвычайном происшествии в Керчи на статью об убийстве.