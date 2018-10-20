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ДНР подумывает о поставках электроэнергии в Россию
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ДНР подумывает о поставках электроэнергии в Россию 

Вести.Ru + ещё 14 2 часа назад
Врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о возможности поставок электричества в Россию.
В регионы Российской Федерации, имеющие энергодефицит, может начаться поставка энергии из ДНР. Об этом заявил Пушилин, находясь с рабочим визитом в городе Зугрэс, где расположена Зуевская теплоэлектроцентраль. Пушилин отметил наличие переизбытка электрической энергии в республике.
"По соседству есть энергодефицитный регион Российской Федерации", — отметил Пушилин. Он считает, что этот дефицит электростанция ДНР сможет покрывать полностью.
При подготовке и реализации этого проекта необходимо и учитывать особенности статуса ДНР. "Мы только начали об этом думать", — добавил Пушилин.
Несмотря на сложности с добычей угля, руководство ДНР не планирует закрывать рентабельные шахты, где ведется его добыча.
"Покупатель на наш уголь есть", — сказал Пушилин, отметив, что речь идет не только о странах Европы.
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