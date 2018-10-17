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Бородатую старушку случайно назвали лидером террористов
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Бородатую старушку случайно назвали лидером террористов 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Kazgazeta.kz
Иранские СМИ по ошибке назвали 70-летнюю жительницу Казахстана Мухтабар Тораеву руководителем группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). О казусе сообщило агентство «Sputnik Казахстан».
Несколько новостных порталов Ирана сопроводили фотографией Тораевой материалы о смерти одного из лидеров «Исламского государства». Ее снимки появились на ресурсах fararu.com, khabarban.com, tadbir24.ir. Издания сообщили о ракетном ударе иранских военных, в ходе которого удалось уничтожить одного из функционеров группировки Абу Али аль-Машхадани.
Вместо фотографии боевика СМИ опубликовали фото Тораевой, известной в сети благодаря бороде, которую она растила в течение 35 лет.
Женщина, живущая в селе Турбат Казыгуртского района Туркестанской области на юге Казахстана, гордится растительностью на лице и сбривать ее не намерена. Длина бороды Мухтабар Тораевой составляет 16 сантиметров.
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