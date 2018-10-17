Бородатую старушку случайно назвали лидером террористов

Несколько новостных порталов Ирана сопроводили фотографией Тораевой материалы о смерти одного из лидеров «Исламского государства». Ее снимки появились на ресурсах fararu.com, khabarban.com, tadbir24.ir. Издания сообщили о ракетном ударе иранских военных, в ходе которого удалось уничтожить одного из функционеров группировки Абу Али аль-Машхадани.

Вместо фотографии боевика СМИ опубликовали фото Тораевой, известной в сети благодаря бороде, которую она растила в течение 35 лет.

Женщина, живущая в селе Турбат Казыгуртского района Туркестанской области на юге Казахстана, гордится растительностью на лице и сбривать ее не намерена. Длина бороды Мухтабар Тораевой составляет 16 сантиметров.