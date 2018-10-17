Ещё
Вучич выразил соболезнования России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Убивали всех, кого могли найти»
«Убивали всех, кого могли найти»

Вучич выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Президент Сербии Александар Вучич выразил соболезнования России в связи с трагедией в Керчи. Он заявил об этом в среду на встрече с генеральным прокурором России Юрием Чайкой в Белграде во дворце "Сербия".
"Буквально три минуты назад я получил информацию о том, что произошло в России в Керчи. Выражаю вам свои самые глубокие соболезнования от себя лично и от всего сербского народа", — заявил Вучич.
По последним данным, в результате взрыва погибли 10 человек, около 50 пострадали. Первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что в колледже в Керчи взорвалось самодельное взрывное устройство, он назвал этот взрыв терактом. СК возбудил уголовное дело по факту взрыва.
ТАСС: последние новости
Генконсульство РФ в Шанхае пока не получало ответа от китайских властей по судну "Нептун" Прокуратура Грузии: Саакашвили санкционировал подготовку покушения на Патаркацишвили Мать и племянница Скрипаля намерены подать документы на британскую визу к концу года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аксенов уточнил число погибших при теракте в Керчи207
«Убивали всех, кого могли найти»253
В Керчь отправили армию47
Путин обратился с поручением к Минздраву и МЧС174
Появились первые версии взрыва в Крыму122
Видео
01:52
«Убивали всех, кого могли найти»
Общество
01:22
В Крыму объявлен траур
Происшествия
02:28
Это бомба: НАК сообщил о подрыве в Керчи
Происшествия
00:48
Аксенов уточнил число погибших при теракте в Керчи
Происшествия
01:05
Появились первые версии взрыва в Крыму
Происшествия
01:51
Путин обратился с поручением к Минздраву и МЧС
Политика
01:09
Директор колледжа в Керчи: «Тут как в Беслане»
Происшествия Пожары
00:38
В Керчь отправили армию
Армия
03:29
СК признал взрыв в Керчи терактом
Происшествия
01:05
Крымский вице-премьер задержан в Москве
Происшествия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение