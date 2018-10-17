Президент Сербии Александар Вучич выразил соболезнования России в связи с трагедией в Керчи. Он заявил об этом в среду на встрече с генеральным прокурором России Юрием Чайкой в Белграде во дворце "Сербия".
"Буквально три минуты назад я получил информацию о том, что произошло в России в Керчи. Выражаю вам свои самые глубокие соболезнования от себя лично и от всего сербского народа", — заявил Вучич.
По последним данным, в результате взрыва погибли 10 человек, около 50 пострадали. Первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что в колледже в Керчи взорвалось самодельное взрывное устройство, он назвал этот взрыв терактом. СК возбудил уголовное дело по факту взрыва.