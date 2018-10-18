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В Норвегии суд освободил задержанного россиянина
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В Норвегии суд освободил задержанного россиянина 

РИА Новости + ещё 11 29 минут назад
Фото: MARIA KNOPH VIGSNÆS / NRK
Норвежский суд не стал продлевать арест сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, задержанного в аэропорту Осло 21 сентября по подозрению в незаконном сборе информации, сообщается на сайте норвежской телерадиокомпании NRK.
До этого арест Бочкарева продлевался до 18 октября. Слушания по поводу ареста прошли в Осло в четверг. Если полиция безопасности Норвегии будет обжаловать решение суда, то Бочкарев останется под стражей до принятия решения апелляционным судом, добавила NRK.
Бочкарева задержали 21 сентября после участия в международной конференции в норвежском парламенте, на которую его пригласил Европейский центр парламентских исследований и документации. Посольство РФ в Норвегии заявило о надуманном характере и необоснованности задержания россиянина.
МИД РФ заявил протест в связи с задержанием в аэропорту города Осло и помещением под арест Бочкарева "по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности". Как сообщали норвежские СМИ, 51-летний россиянин участвовал в семинаре, темой которого был обмен информацией, идеями и опытом между парламентами Европы.
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