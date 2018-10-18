В Норвегии суд освободил задержанного россиянина

Норвежский суд не стал продлевать арест сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева , задержанного в аэропорту Осло 21 сентября по подозрению в незаконном сборе информации, сообщается на сайте норвежской телерадиокомпании NRK.

До этого арест Бочкарева продлевался до 18 октября. Слушания по поводу ареста прошли в Осло в четверг. Если полиция безопасности Норвегии будет обжаловать решение суда, то Бочкарев останется под стражей до принятия решения апелляционным судом, добавила NRK.

Бочкарева задержали 21 сентября после участия в международной конференции в норвежском парламенте, на которую его пригласил Европейский центр парламентских исследований и документации. Посольство РФ в Норвегии заявило о надуманном характере и необоснованности задержания россиянина.